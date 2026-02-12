 
Nike Ava Rover 大童运动鞋 - 麦芽黄/砂岩灰粉/魅力粉/淡象牙白

Nike Ava Rover

大童运动鞋

15% 折让
麦芽黄/砂岩灰粉/魅力粉/淡象牙白
沙漠苔绿/沙漠苔绿/沙漠苔绿/黑

出色性能，专为城市打造。 Nike Ava Rover 大童运动鞋采用 ReactX 中底和轻盈外底，助你型潮出街，打造日常穿搭。 利落透气鞋面为鞋款增添点睛之笔，外观与脚感俱佳。


  • 显示颜色： 麦芽黄/砂岩灰粉/魅力粉/淡象牙白
  • 款式： HF6331-201

出色性能，专为城市打造。 Nike Ava Rover 大童运动鞋采用 ReactX 中底和轻盈外底，助你型潮出街，打造日常穿搭。 利落透气鞋面为鞋款增添点睛之笔，外观与脚感俱佳。

稳固贴合

轻盈鞋面采用挡泥片包覆设计，缔造稳固感受。 鞋面融入打孔设计，透气出众。

回弹缓震

中底搭配性能出色的 ReactX 泡绵，带来舒适缓震体验。

匠心抓地设计

薄层橡胶为关键部位提供出色抓地力，令外底轻盈柔韧。

产品细节

  • 经典鞋带
  • 后跟提拉设计
  • 显示颜色： 麦芽黄/砂岩灰粉/魅力粉/淡象牙白
  • 款式： HF6331-201

