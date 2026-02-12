Nike Ava Rover
男子运动鞋
15% 折让
出色性能，专为城市打造。Nike Ava Rover 男子运动鞋采用 ReactX 中底和轻盈外底，助你型潮出街，打造日常穿搭。利落透气鞋面为鞋款增添点睛之笔，外观与脚感俱佳。配色 207 为情人节系列精选配色。
- 显示颜色： 沙漠苔绿/沙漠苔绿/沙漠苔绿/黑
- 款式： DX4215-304
稳固贴合
轻盈鞋面采用挡泥片包覆设计，缔造稳固贴合感受。 鞋面融入打孔设计，打造出众透气性。
回弹缓震
中底搭配性能出色的 ReactX 泡绵，带来舒适缓震体验。
匠心抓地设计
薄层橡胶为关键部位提供出色抓地力，令外底轻盈柔韧。
产品细节
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
