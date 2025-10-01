Nike Bella 7

¥459 ¥599 23% 折让

Nike Bella 7 女子训练鞋，助你在健身或训练期间发挥强劲实力。搭载 Air Zoom 缓震配置，恰到好处地兼顾稳定性和柔软度。网眼鞋面透气耐穿，可与不同装备轻松搭配，是日常训练或休闲的理想之选。

柔韧灵活

中底和外底柔韧灵活，助力自如畅动。革新网眼鞋面，可随弓箭步等动作灵活伸展。

稳定出众

恰到好处的支撑效果，缔造稳固脚感。精心调整的支撑效果结合匠心排布的缓震配置，铸就稳固迈步体验。后跟 Air Zoom 缓震配置结合后跟侧边塑料嵌片和橡胶包覆，助你在举重时保持稳定。

出众缓震

前足和后跟采用加厚设计，有助减少训练带来的冲击力。后跟 Air Zoom 缓震配置结合柔软泡绵中底，令你在健身训练和日常活动中畅享舒适感受。

舒适贴合

柔软透气的网眼鞋面，缔造舒适的迈步体验。

Bella 7 焕新设计

鞋面由纹理网眼布改为透气出众的网眼布，可随弓箭步等动作灵活伸展。