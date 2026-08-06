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Nike Blazer Low '77 (PS) 幼童运动童鞋板鞋 - 白色/金属铜/金属银/微葡萄紫

Nike Blazer Low '77 (PS)

幼童运动童鞋板鞋

¥499

售罄：

此配色当前无货

Nike Blazer Low '77 (PS) 幼童运动童鞋并不拘囿于篮球赛场，一跃成为街头潮流单品；如今专注于为小宝贝缔造自如运动体验。让小宝贝穿上这款经典鞋款，塑就复古造型，在日常活动中为稚嫩双足营造舒适脚感。


  • 显示颜色： 白色/金属铜/金属银/微葡萄紫
  • 款式： DA4075-116

Nike Blazer Low '77 (PS)

¥499

复古风尚，焕新演绎

Nike Blazer Low '77 (PS) 幼童运动童鞋并不拘囿于篮球赛场，一跃成为街头潮流单品；如今专注于为小宝贝缔造自如运动体验。让小宝贝穿上这款经典鞋款，塑就复古造型，在日常活动中为稚嫩双足营造舒适脚感。

其他细节

  • 魔术贴粘扣式固定带，便于穿脱
  • 低帮设计，赋予脚踝自然贴合的舒适感受
  • 硬质橡胶外底融入人字形底纹，铸就出色抓地力和耐穿性

产品细节

  • 显示颜色： 白色/金属铜/金属银/微葡萄紫
  • 款式： DA4075-116

尺寸与尺码

    产品尺寸(单位:cm)

    28: 鞋内长 18.7

    29.5: 鞋内长 19.9

    31: 鞋内长 20.8

    32: 鞋内长 21.7

    33.5: 鞋内长 22.5

    35: 鞋内长 23.6

    *因人工测量会有些许误差，具体请以实物为准。

  • 尺码表

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