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Nike Blazer Low '77 (PS)
幼童运动童鞋板鞋
¥499
售罄：
此配色当前无货
Nike Blazer Low '77 (PS) 幼童运动童鞋并不拘囿于篮球赛场，一跃成为街头潮流单品；如今专注于为小宝贝缔造自如运动体验。让小宝贝穿上这款经典鞋款，塑就复古造型，在日常活动中为稚嫩双足营造舒适脚感。
- 显示颜色： 白色/金属铜/金属银/微葡萄紫
- 款式： DA4075-116
Nike Blazer Low '77 (PS)
¥499
复古风尚，焕新演绎
Nike Blazer Low '77 (PS) 幼童运动童鞋并不拘囿于篮球赛场，一跃成为街头潮流单品；如今专注于为小宝贝缔造自如运动体验。让小宝贝穿上这款经典鞋款，塑就复古造型，在日常活动中为稚嫩双足营造舒适脚感。
其他细节
- 魔术贴粘扣式固定带，便于穿脱
- 低帮设计，赋予脚踝自然贴合的舒适感受
- 硬质橡胶外底融入人字形底纹，铸就出色抓地力和耐穿性
产品细节
- 显示颜色： 白色/金属铜/金属银/微葡萄紫
- 款式： DA4075-116
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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