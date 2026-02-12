 
Nike Blazer Roam Mid 女子冬季款运动鞋 - 黑/大学红/赛车蓝/黑

Nike Blazer Roam Mid

女子冬季款运动鞋

13% 折让
黑/大学红/赛车蓝/黑
山峰白/浅骨色/大学金/幻影灰白

Nike Blazer Roam Mid 女子冬季款运动鞋经典依旧，专为冬季打造。匠心设计，便于叠搭厚袜。耐穿外底，助你轻松驾驭城市多种路况，自在前行。


  • 显示颜色： 黑/大学红/赛车蓝/黑
  • 款式： FQ9065-002

Nike Blazer Roam Mid

13% 折让

Nike Blazer Roam Mid 女子冬季款运动鞋经典依旧，专为冬季打造。匠心设计，便于叠搭厚袜。耐穿外底，助你轻松驾驭城市多种路况，自在前行。

其他细节

  • 合成材质鞋面，顺滑耐穿
  • 匠心鞋头采用精心设计，打造舒适贴合感
  • 加垫鞋口，营造柔软舒适体验
  • 橡胶挡泥片，助你应对冬季不良天气因素
  • 泡绵中底，有助减轻鞋身重量
  • 橡胶外底搭配抓附力出色的华夫格凸起设计，提供可驾驭多种城市路面的非凡抓地力

产品细节

  • 泡绵中底
  • 橡胶外底
  • 显示颜色： 黑/大学红/赛车蓝/黑
  • 款式： FQ9065-002

Blazer 起源

1972 年，Nike 以篮球鞋为定位推出 Blazer 系列，此后逐渐演变为适合滑板选手和运动鞋迷的现代风格主打系列。从简约的高帮帆布设计到成熟的皮革中帮和休闲低帮设计，这些鞋款随着时间的推移风采益彰。

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。

    该产品采用的图案设计具有随机性，所呈现的花纹可能不完全一致。敬请注意，并请酌情选购！

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。