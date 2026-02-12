Nike Blazer Roam Mid
女子冬季款运动鞋
13% 折让
Nike Blazer Roam Mid 女子冬季款运动鞋经典依旧，专为冬季打造。匠心设计，便于叠搭厚袜。耐穿外底，助你轻松驾驭城市多种路况，自在前行。
- 显示颜色： 黑/大学红/赛车蓝/黑
- 款式： FQ9065-002
其他细节
- 合成材质鞋面，顺滑耐穿
- 匠心鞋头采用精心设计，打造舒适贴合感
- 加垫鞋口，营造柔软舒适体验
- 橡胶挡泥片，助你应对冬季不良天气因素
- 泡绵中底，有助减轻鞋身重量
- 橡胶外底搭配抓附力出色的华夫格凸起设计，提供可驾驭多种城市路面的非凡抓地力
产品细节
- 泡绵中底
- 橡胶外底
Blazer 起源
1972 年，Nike 以篮球鞋为定位推出 Blazer 系列，此后逐渐演变为适合滑板选手和运动鞋迷的现代风格主打系列。从简约的高帮帆布设计到成熟的皮革中帮和休闲低帮设计，这些鞋款随着时间的推移风采益彰。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
