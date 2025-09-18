Nike Bode Rec.
男子系带针织上衣
¥1,599
售罄：
此配色当前无货
Nike 携手 Bode 打造联名潮流单品 Nike Bode Rec. 男子系带针织上衣。此款运动风上衣精选优质厚实针织面料，以撞色拼接呼应条纹细节，塑就经典休闲风范。领口搭配精致系带设计，灵感来自 Emily Bode 私藏的中古单品。联名梭织标签，为此款经典单品增添点睛之笔。
- 显示颜色： 阴影棕/淡褐色
- 款式： FJ0218-235
其他细节
休闲版型，便于叠搭
产品细节
- 57% 聚酯纤维/35% 羊毛/8% 锦纶
- 只可干洗
