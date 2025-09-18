 
Nike Bode Rec. 男子系带针织上衣 - 阴影棕/淡褐色

Nike Bode Rec.

男子系带针织上衣

¥1,599
阴影棕/淡褐色
淡褐色/阴影棕

售罄：

此配色当前无货

Nike 携手 Bode 打造联名潮流单品 Nike Bode Rec. 男子系带针织上衣。此款运动风上衣精选优质厚实针织面料，以撞色拼接呼应条纹细节，塑就经典休闲风范。领口搭配精致系带设计，灵感来自 Emily Bode 私藏的中古单品。联名梭织标签，为此款经典单品增添点睛之笔。


  • 显示颜色： 阴影棕/淡褐色
  • 款式： FJ0218-235

Nike Bode Rec.

¥1,599

Nike 携手 Bode 打造联名潮流单品 Nike Bode Rec. 男子系带针织上衣。此款运动风上衣精选优质厚实针织面料，以撞色拼接呼应条纹细节，塑就经典休闲风范。领口搭配精致系带设计，灵感来自 Emily Bode 私藏的中古单品。联名梭织标签，为此款经典单品增添点睛之笔。

其他细节

休闲版型，便于叠搭

产品细节

  • 57% 聚酯纤维/35% 羊毛/8% 锦纶
  • 只可干洗
  • 显示颜色： 阴影棕/淡褐色
  • 款式： FJ0218-235

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。