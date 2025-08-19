Nike Bode Rec.
男子网眼布长袖上衣
¥899
售罄：
此配色当前无货
Nike 携手 Bode 焕新诠释此款经典的 Nike Bode Rec. 男子网眼布长袖上衣，演绎隽永格调。透气网眼布设计，帮助保持舒适；胸前毛毡贴片搭配精致蝴蝶结，增添优雅气息。
- 显示颜色： 阴影棕/淡褐色
- 款式： FJ8795-235
其他细节
休闲版型，便于叠搭
产品细节
- 100% 聚酯纤维
- 可机洗
