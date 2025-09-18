Nike 携手 Bode 焕新打造训练基础单品 Nike Bode Rec. 男子训练夹克，将哑光和光泽感梭织面料融入竖条纹设计，塑就和谐外观。大身网眼布拼接里料舒适出众，按扣开襟设计和侧边口袋时尚便捷，胸前编织绳绣耐克勾和衣领精致编织绳，灵感来自 Emily Bode 私藏的中古单品。

该产品采用的图案设计具有随机性，所呈现的花纹可能不完全一致。敬请注意，并请酌情选购！

