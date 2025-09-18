 
Nike Bode Rec. 男子训练无袖上衣 - 阴影棕

Nike Bode Rec.

男子训练无袖上衣

¥899

售罄：

此配色当前无货

Nike 携手 Bode 焕新诠释此款经典的 Nike Bode Rec. 男子训练无袖上衣，以两侧纽扣和胸前贴片组合增添意趣。开孔网眼布面料，带来透气舒适感受，联名梭织标签和编织绳绣耐克勾勾标志传递经典气息。缝制毛毡贴片、织物花卉镶边和可拆卸徽章，灵感来自 Emily Bode 私藏的中古单品。


  • 显示颜色： 阴影棕
  • 款式： FJ0224-235

Nike Bode Rec.

¥899

Nike 携手 Bode 焕新诠释此款经典的 Nike Bode Rec. 男子训练无袖上衣，以两侧纽扣和胸前贴片组合增添意趣。开孔网眼布面料，带来透气舒适感受，联名梭织标签和编织绳绣耐克勾勾标志传递经典气息。缝制毛毡贴片、织物花卉镶边和可拆卸徽章，灵感来自 Emily Bode 私藏的中古单品。

其他细节

休闲版型，便于叠搭

产品细节

  • 100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 阴影棕
  • 款式： FJ0224-235

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。

    该产品采用的图案设计具有随机性，所呈现的花纹可能不完全一致。敬请注意，并请酌情选购！

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。