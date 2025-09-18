Nike 携手 Bode 焕新诠释此款经典的 Nike Bode Rec. 男子训练无袖上衣，以两侧纽扣和胸前贴片组合增添意趣。开孔网眼布面料，带来透气舒适感受，联名梭织标签和编织绳绣耐克勾勾标志传递经典气息。缝制毛毡贴片、织物花卉镶边和可拆卸徽章，灵感来自 Emily Bode 私藏的中古单品。

该产品采用的图案设计具有随机性，所呈现的花纹可能不完全一致。敬请注意，并请酌情选购！

