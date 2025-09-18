 
Nike Bode Rec. 男子训练短裤 - 淡褐色/深宝蓝

Nike Bode Rec.

男子训练短裤

¥1,299
淡褐色/深宝蓝
淡褐色/阴影棕
此产品不参加网站促销活动和折扣优惠活动。

Nike 携手 Bode 焕新打造训练基础单品 Nike Bode Rec. 男子训练短裤，将哑光和光泽感梭织面料融入竖条纹设计，塑就和谐外观。内置网眼布衬裤舒适出色，弹性腰部搭配抽绳，塑就休闲时尚的穿着感受。后身编织绳绣耐克勾和前身精致 BODE 标志，灵感来自 Emily Bode 私藏的中古单品。


  • 显示颜色： 淡褐色/深宝蓝
  • 款式： FJ0206-122

其他细节

臀部和大腿部位采用休闲设计，塑就轻松自在的日常穿着体验

产品细节

  • 面料：100% 聚酯纤维。里料：78% 锦纶/22% 氨纶
  • 可机洗
    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。

    该产品采用的图案设计具有随机性，所呈现的花纹可能不完全一致。敬请注意，并请酌情选购！

