 
Nike Bode Rec. 男子长裤 - 阴影棕/淡褐色

Nike Bode Rec.

男子长裤

¥1,199

售罄：

此配色当前无货

Nike Bode Rec. 男子长裤采用华夫格针织面料，助你畅享非凡舒适的穿着感受。该长裤适合外搭短裤或在冷天居家时穿着，焕新演绎经典长衬裤样式。


  • 显示颜色： 阴影棕/淡褐色
  • 款式： FQ4568-235

其他细节

罗纹裤管口，帮助稳固裤身

产品细节

  • 罗纹裤脚
  • 60% 棉/40% 聚酯纤维
  • 可机洗
