Nike Bode Rec.
男子长裤
¥1,199
售罄：
此配色当前无货
Nike Bode Rec. 男子长裤采用华夫格针织面料，助你畅享非凡舒适的穿着感受。该长裤适合外搭短裤或在冷天居家时穿着，焕新演绎经典长衬裤样式。
- 显示颜色： 阴影棕/淡褐色
- 款式： FQ4568-235
Nike Bode Rec.
¥1,199
Nike Bode Rec. 男子长裤采用华夫格针织面料，助你畅享非凡舒适的穿着感受。该长裤适合外搭短裤或在冷天居家时穿着，焕新演绎经典长衬裤样式。
其他细节
罗纹裤管口，帮助稳固裤身
产品细节
- 罗纹裤脚
- 60% 棉/40% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 阴影棕/淡褐色
- 款式： FQ4568-235
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。