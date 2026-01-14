Book
德文布克男子加绒套头连帽衫
¥899
赛场上的德文·布克总是潇洒自如胜券在握，尽显沉稳自信风范。而他的个人风格，亦是如此。Book 德文布克男子加绒套头连帽衫融合布克的匠心巧思，采用宽松版型，结合精致的染色和水洗处理，搭配轻微褪色图案，旨在致敬其不断成长的传奇生涯。
- 显示颜色： 图腾黑紫/图腾黑紫
- 款式： II3922-502
设计揭秘
布克携手亲朋好友，与 Nike 设计师并肩协作，匠心打造出本系列。染色和水洗处理提升单品格调，金属饰牌旨在向他对经典汽车的热爱致敬。Chapter II 图案，标志着他经典风格的蜕变与升华。
顺滑设计，出众结构感
厚实加绒针织面料富有结构感，表面顺滑，内里柔软，塑就优质外观和非凡舒适感受。
产品细节
- 正面袋鼠式口袋
- 罗纹袖口和下摆
- 面料/连帽里料：80% 棉/20% 聚酯纤维。罗纹拼接：98% 棉/2% 氨纶
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
