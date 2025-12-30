Book
德文布克男子梭织比赛夹克
¥1,299
赛场上的德文·布克总是潇洒自如胜券在握，尽显沉稳自信风范。而他的个人风格，亦是如此。Book 德文布克男子梭织比赛夹克融合布克的匠心巧思，采用精致的染色和水洗处理，搭配轻微褪色图案，旨在致敬其不断成长的传奇生涯。
- 显示颜色： 黑/黑
- 款式： IF1549-010
Book
¥1,299
赛场上的德文·布克总是潇洒自如胜券在握，尽显沉稳自信风范。而他的个人风格，亦是如此。Book 德文布克男子梭织比赛夹克融合布克的匠心巧思，采用精致的染色和水洗处理，搭配轻微褪色图案，旨在致敬其不断成长的传奇生涯。
设计揭秘
布克携手亲朋好友，与 Nike 设计师并肩协作，匠心打造出本系列。染色和水洗处理提升单品格调，金属饰牌旨在向他对经典汽车的热爱致敬。Chapter II 图案，标志着他经典风格的蜕变与升华。
助力畅动
双向弹性梭织面料结合网眼布里料，在球场上缔造随行而动的穿着体验。双向拉链开襟设计，助你轻松换装，随时准备上场。
产品细节
- 弹性袖口和下摆
- 插手口袋
- 后领内里 NIKE STANDARD ISSUE 梭织标签
- 面料/里料：100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 黑/黑
- 款式： IF1549-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。