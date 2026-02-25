Book

¥1,169 ¥1,299 10% 折让

赛场上的德文·布克总是潇洒自如胜券在握，尽显沉稳自信风范。而他的个人风格，亦是如此。Book 德文布克男子梭织比赛长裤融合布克的匠心巧思，采用精致的染色和水洗处理，搭配轻微褪色图案，旨在致敬其不断成长的传奇生涯。

设计揭秘

布克携手亲朋好友，与 Nike 设计师并肩协作，匠心打造出本系列。染色和水洗处理提升单品格调，金属饰牌旨在向他对经典汽车的热爱致敬。Chapter II 图案，标志着他经典风格的蜕变与升华。

助力畅动

双向弹性梭织面料结合网眼布里料，在球场上缔造随行而动的穿着体验。