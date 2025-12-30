Book

¥399

从一开始，Haven 就一直陪伴在布克身边。这只 135 磅重的卡斯罗犬既是布克的“孩子”，也是忠诚的护卫，无论身处何地，始终与他形影相随。现在，Haven 也将成为你的坚强后盾。Book Nike 德文布克男子长袖篮球T恤别具匠心，向这只帅气的爱犬致敬，背部印有 Haven 的形象，尽显萌趣与个性。

设计揭秘 布克携手亲朋好友，与 Nike 设计师并肩协作，匠心打造出本系列。染色和水洗处理为单品增添独特质感。Chapter II 图案，标志着他经典风格的蜕变与升华。