 
Book Nike 德文布克男子长袖篮球T恤 - 浅黄褐

Book

Nike 德文布克男子长袖篮球T恤

¥399
浅黄褐
图腾黑紫
黑
此产品不参加网站促销活动和折扣优惠活动。

从一开始，Haven 就一直陪伴在布克身边。这只 135 磅重的卡斯罗犬既是布克的“孩子”，也是忠诚的护卫，无论身处何地，始终与他形影相随。现在，Haven 也将成为你的坚强后盾。Book Nike 德文布克男子长袖篮球T恤别具匠心，向这只帅气的爱犬致敬，背部印有 Haven 的形象，尽显萌趣与个性。


  • 显示颜色： 浅黄褐
  • 款式： IH5086-245

Book

¥399

设计揭秘

布克携手亲朋好友，与 Nike 设计师并肩协作，匠心打造出本系列。染色和水洗处理为单品增添独特质感。Chapter II 图案，标志着他经典风格的蜕变与升华。

产品细节

  • 超宽松版型
  • 厚实棉料
  • 罗纹衣领
  • 100% 棉
  • 可机洗
