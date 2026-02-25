Book 1 "Aurora" EP

¥879 ¥1,099 20% 折让

在罕有的时节，当亚利桑那州的荒漠夜幕不经意间垂落，天幕至南端会跃动起摄人心魄的极光。 这场天际奇象的灵感，被悉数倾注于这款 Book 1 "Aurora" EP 德文布克男子篮球鞋。 鞋面采用网眼布结合反光细节， 别致耐克勾标志与鞋口处的色彩随角度而变化， 夜光外底为这双备受瞩目的惊艳之作增添了一抹银河设计元素。再搭配耐穿橡胶外底，铸就强劲抓地力，助你在球场游刃有余。

急起急停，轻松自如

后跟搭载 Air Zoom 缓震配置，无论是在开放空间起跳凌跃，还是根据场上局势变化果断急停，皆可提供出色的回弹表现，助你在篮筐附近跳步急停，做出投篮假动作，彰显 Book 风范。

急停转向

中足融入坚固塑料稳定片，在瞬间爆发时提供稳固脚感，无论是急停转向，如德文·布克般甩开防守、篮下敏捷突破，还是利用空间迅疾切入，皆可轻松驾驭。

强势切入

人字形底纹，铸就非凡抓地力，助力实现侧向突破和快速移步。

全掌型泡绵

全掌型泡绵质感柔软且回弹出众，助力舒适驰骋。