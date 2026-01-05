Book 1 "Aurora" EP
德文布克男子篮球鞋
10% 折让
在罕有的时节，当亚利桑那州的荒漠夜幕不经意间垂落，天幕至南端会跃动起摄人心魄的极光。 这场天际奇象的灵感，被悉数倾注于这款 Book 1 "Aurora" EP 德文布克男子篮球鞋。 鞋面采用网眼布结合反光细节， 别致耐克勾标志与鞋口处的色彩随角度而变化， 夜光外底为这双备受瞩目的惊艳之作增添了一抹银河设计元素。再搭配耐穿橡胶外底，铸就强劲抓地力，助你在球场游刃有余。
- 显示颜色： 野葡萄紫/中灰/多色
- 款式： IM7610-500
Book 1 "Aurora" EP
急起急停，轻松自如
后跟搭载 Air Zoom 缓震配置，无论是在开放空间起跳凌跃，还是根据场上局势变化果断急停，皆可提供出色的回弹表现，助你在篮筐附近跳步急停，做出投篮假动作，彰显 Book 风范。
急停转向
中足融入坚固塑料稳定片，在瞬间爆发时提供稳固脚感，无论是急停转向，如德文·布克般甩开防守、篮下敏捷突破，还是利用空间迅疾切入，皆可轻松驾驭。
强势切入
人字形底纹，铸就非凡抓地力，助力实现侧向突破和快速移步。
全掌型泡绵
全掌型泡绵质感柔软且回弹出众，助力舒适驰骋。
产品细节
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
