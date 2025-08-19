德文·布克可以在球场轻松得分。Book 1 Black Label EP 德文布克男子篮球鞋演绎德文·布克制霸赛场的经典战靴。无论是持球突袭篮下、后撤步三分命中，还是快攻中提速推进，此款战靴都能助其精准掌控。该鞋款采用匠心设计，塑就迅疾表现和缓震性能，让热爱篮球的你施展敏捷步法，创造空间，大展身手。耐穿橡胶外底，提供强劲抓地力。

后跟搭载 Air Zoom 缓震配置，无论是在开放空间起跳凌跃，还是根据场上局势变化果断急停，皆可提供出色的回弹表现。

德文·布克可以在球场轻松得分。Book 1 Black Label EP 德文布克男子篮球鞋演绎德文·布克制霸赛场的经典战靴。无论是持球突袭篮下、后撤步三分命中，还是快攻中提速推进，此款战靴都能助其精准掌控。该鞋款采用匠心设计，塑就迅疾表现和缓震性能，让热爱篮球的你施展敏捷步法，创造空间，大展身手。耐穿橡胶外底，提供强劲抓地力。

该产品采用的图案设计具有随机性，所呈现的花纹可能不完全一致。敬请注意，并请酌情选购！

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)

划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。

未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。