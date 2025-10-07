Book 1 "Cortez" EP

¥639 ¥1,099 41% 折让

Book 1 "Cortez" EP 德文布克男子篮球鞋从一位同样能发挥迅疾表现的球员身上汲取灵感。从东海岸到西海岸，他一路全力征战。天然皮革与织物组合设计，搭配锯齿形细节，焕新演绎知名 Cortez 鞋款的设计元素。 耐穿鞋面从工装汲取灵感，彰显布克的硬朗比赛风格。 耐穿橡胶外底，提供可驾驭户外球场的强劲抓地力。

Book 风范，顺滑质感

工装风格鞋面，缔造出色耐穿性，让外观彰显纯正 Book 风范；天然皮革细节，打造出众加固效果，新鞋出盒即可畅享柔软舒适体验。

急起急停，轻松自如

后跟搭载 Air Zoom 缓震配置，无论是在开放空间起跳凌跃，还是根据场上局势变化果断急停，皆可提供出色的回弹表现，助你在篮筐附近跳步急停，做出投篮假动作，彰显 Book 风范。

急停转向

中足融入坚韧塑料稳定片，在瞬间爆发时提供稳固脚感，无论是急停转向，如德文·布克般甩开防守、篮下敏捷突破，还是利用空间迅疾切入，皆可轻松驾驭。

强势切入

人字形底纹，铸就非凡抓地力，助力实现侧向突破和快速移步。

全掌型泡绵

全掌型泡绵质感柔软且回弹出众，助力舒适驰骋。