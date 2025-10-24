Book 1 "Scorpion" EP

¥1,099

要想在白天找到亚利桑那树皮蝎绝非易事。 但只要你夜间用紫外线灯照射沙漠地带，这些诡异的小生灵便会发出幽光——正如布克在球场上以单场 30 分的火力击穿对手防线时那般耀眼。 这款 Book 1 "Scorpion" EP 德文布克男子篮球鞋不仅汲取了这种蛛形纲动物的特质，还添加了创意巧思。 鞋面采用黑色配色搭配炫彩细节并印有蝎子图案，塑就醒目风范。 再加上夜光外底这一点睛之笔，助你犀利切入、迅速席卷全场。 耐穿橡胶外底，提供强劲抓地力。

急起急停，轻松自如

后跟搭载 Air Zoom 缓震配置，无论是在开放空间起跳凌跃，还是根据场上局势变化果断急停，皆可提供出色的回弹表现，助你在篮筐附近跳步急停，做出投篮假动作，彰显 Book 风范。

急停转向

中足融入坚韧塑料稳定片，在瞬间爆发时提供稳固脚感，无论是急停转向，如德文·布克般甩开防守、篮下敏捷突破，还是利用空间迅疾切入，皆可轻松驾驭。

强势切入

人字形抓地底纹，铸就非凡抓地力，助力实现侧向突破和快速移步。

全掌型泡绵

全掌型泡绵质感柔软且出众回弹，助力舒适驰骋。