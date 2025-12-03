Book 1 "Solar Red"
德文布克男子篮球鞋
14% 折让
德文·布克的父亲挚爱的休闲鞋是哪款？当然是 Air Max 95。心仪的配色呢？就像 Book 1 系列那样，出彩的选择实在太多。但某个很突出的配色恰巧也顶住了时间的考验，那就是太阳红。这款特别设计的 Book 1 "Solar Red" 德文布克男子篮球鞋从运动鞋文化中经久不衰的传奇之作汲取灵感。鞋舌上方沿袭 Air Max 标志性设计并融合布克个人标识，巧搭书脊式的多层后跟提拉设计，成就又一经典之作。耐穿橡胶外底，提供可驾驭户外球场的强劲抓地力。
- 显示颜色： 狼灰/尘光子色/煤黑/冷灰
- 款式： IR0839-001
Book 1 "Solar Red"
14% 折让
德文·布克的父亲挚爱的休闲鞋是哪款？当然是 Air Max 95。心仪的配色呢？就像 Book 1 系列那样，出彩的选择实在太多。但某个很突出的配色恰巧也顶住了时间的考验，那就是太阳红。这款特别设计的 Book 1 "Solar Red" 德文布克男子篮球鞋从运动鞋文化中经久不衰的传奇之作汲取灵感。鞋舌上方沿袭 Air Max 标志性设计并融合布克个人标识，巧搭书脊式的多层后跟提拉设计，成就又一经典之作。耐穿橡胶外底，提供可驾驭户外球场的强劲抓地力。
急起急停，轻松自如
后跟搭载 Air Zoom 缓震配置，无论是在开放空间起跳凌跃，还是根据场上局势变化果断急停，皆可提供出色的回弹表现，助你在篮筐附近跳步急停，做出投篮假动作，彰显 Book 风范。
急停转向
中足融入坚韧塑料稳定片，在瞬间爆发时提供稳固脚感，无论是急停转向，如德文·布克般甩开防守、篮下敏捷突破，还是利用空间迅疾切入，皆可轻松驾驭。
强势切入
人字形抓地底纹，铸就非凡抓地力，助力实现侧向突破和快速移步。
全掌型泡绵
全掌型泡绵质感柔软且回弹出众，助力舒适驰骋。
产品细节
- 显示颜色： 狼灰/尘光子色/煤黑/冷灰
- 款式： IR0839-001
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。