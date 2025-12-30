Book 1 "Torched" EP
德文布克男子篮球鞋
¥1,099
售罄：
此配色当前无货
德文·布克的黑名单上，防守球员的名字层出不穷。长腿运动选手。强壮的斗士。老练的老兵。德文·布克把他们一一打败了。当我们翻阅过去，让我们致敬那些拼尽全力却还是被甩在尘土里的对手。Book 1 "Torched" EP 德文布克男子篮球鞋是新的开始。以及下一个未来经典之作。耐穿橡胶外底，提供可驾驭户外球场的强劲抓地力。
- 显示颜色： 白色/黑/白色
- 款式： IO9988-100
Book 风范，顺滑质感
工装风格鞋面，彰显纯正 Book 风范，打造出众耐穿加固效果，新鞋出盒即可畅享柔软舒适体验。
强势切入
人字形抓地底纹，铸就非凡抓地力，助力实现侧向突破和快速移步。
全掌型泡绵
全掌型泡绵质感柔软且回弹出众，助力舒适驰骋。
产品细节
