 
Book 1 "Torched" EP 德文布克男子篮球鞋 - 白色/黑/白色

Book 1 "Torched" EP

德文布克男子篮球鞋

售罄：

此配色当前无货

德文·布克的黑名单上，防守球员的名字层出不穷。长腿运动选手。强壮的斗士。老练的老兵。德文·布克把他们一一打败了。当我们翻阅过去，让我们致敬那些拼尽全力却还是被甩在尘土里的对手。Book 1 "Torched" EP 德文布克男子篮球鞋是新的开始。以及下一个未来经典之作。耐穿橡胶外底，提供可驾驭户外球场的强劲抓地力。


  • 显示颜色： 白色/黑/白色
  • 款式： IO9988-100

Book 风范，顺滑质感

工装风格鞋面，彰显纯正 Book 风范，打造出众耐穿加固效果，新鞋出盒即可畅享柔软舒适体验。

强势切入

人字形抓地底纹，铸就非凡抓地力，助力实现侧向突破和快速移步。

全掌型泡绵

全掌型泡绵质感柔软且回弹出众，助力舒适驰骋。

产品细节

