德文·布克的黑名单上，防守球员的名字层出不穷。长腿运动选手。强壮的斗士。老练的老兵。德文·布克把他们一一打败了。当我们翻阅过去，让我们致敬那些拼尽全力却还是被甩在尘土里的对手。Book 1 "Torched" EP 德文布克男子篮球鞋是新的开始。以及下一个未来经典之作。耐穿橡胶外底，提供可驾驭户外球场的强劲抓地力。

显示颜色： 白色/黑/白色

款式： IO9988-100