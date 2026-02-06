Book 2 "Spiridon" EP

¥999

布克的自信源于内心和他所投入的努力。他更愿意让他的比赛和 Book 2 为他发声。Book 2 "Spiridon" EP 德文布克男子篮球鞋采用助力比赛的技术，轻盈非凡、出众灵活。前足 Air Zoom 缓震配置，为他的步伐注入活力。深受球员青睐的 Cushlon 缓震泡绵材质，提供出众回弹性能。泡绵鞋垫为 Book 提供柔软、回弹的脚感。球场决胜，就此开启。耐穿橡胶外底，提供可驾驭户外球场的强劲抓地力。

源自经典

此鞋款的灵感来自哪里？无需再寻觅，我们珍藏库中便有这款经典之作——Spiridon。该鞋款自然汲取了这一日常经典单品的设计灵感。这款鞋采用光泽感耐克勾标志、鞋头迷你耐克勾设计以及标志性的鞋舌织带和鞋面材料。

缓震回弹

Air Zoom 缓震配置从原先 Book 1 的后跟位置移至前足，塑就回弹的迈步体验。

舒适贴合

中足织带系统提供舒适、柔软的稳固感受，助你快速切入，并像布克那样突然出击和转身。

轻盈鞋面

鞋面采用轻盈耐穿的织物制成，带来透气舒适感受。助你和布克在比赛中保持清爽脚感。

舒适泡绵

中底采用 Cushlon 泡绵制成，打造柔软脚感，令双足在比赛中保持充沛活力。

灵感源自 AF1 的抓地底纹

现代化的人字形抓地纹路的灵感来自布克对 Air Force 1 的热爱，其设计灵感来自传统篮球圆形支点，可提供抓地力和耐穿性。