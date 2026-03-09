Book 2 "The Phoenix" EP

布克的自信源于内心和他所投入的努力。他更愿意让他的比赛和 Book 2 为他发声。Book 2 "The Phoenix" EP 德文布克男子篮球鞋采用助力比赛的技术，轻盈非凡、出众灵活。前足 Air Zoom 缓震配置，为他的步伐注入活力。深受球员青睐的 Cushlon 缓震泡绵材质，提供出众回弹性能。缓震的泡绵鞋垫为 Book 提供柔软、回弹的脚感。球场决胜，就此开启。耐穿橡胶外底，提供强劲抓地力。

从灰烬中重生

在激烈拼抢和得分狂潮的热焰之中，Book 2 强势登场。正如浴火重生的凤凰，它一亮相便火力全开。灵感源自 Air Force 1 的抓地底纹，塑就稳定、强劲的抓地表现。仿佛被沙漠阳光“点燃”的桔色鞋身，让你的进攻如烈焰般“吞没”对手。

缓震回弹

Air Zoom 缓震配置从原先 Book 1 的后跟位置移至前足，塑就回弹的迈步体验。

舒适贴合

中足织带系统提供舒适、柔软的稳固感受，助你快速切入，并像布克那样突然出击和转身。

轻盈鞋面

鞋面采用轻盈耐穿的合成材质制成，带来舒适穿着感受。助你和布克在比赛中保持干爽。

舒适泡绵

中底采用 Cushlon 泡绵制成，打造柔软脚感，助双足在比赛中保持充沛活力。

灵感源自 AF1 的抓地底纹

现代化的人字形抓地纹路的灵感来自布克对 Air Force 1 的热爱，其设计灵感来自传统篮球圆形支点，可提供抓地力和耐穿性。