Book 2 "Warning Label" EP

¥1,199

警告：Book 2 "Warning Label" EP 德文布克男子篮球鞋可能会让你的比赛表现达到“核爆”级别。Book 的标志性橙色配以光泽感鞋面，堪称季中赛的舞台利器，其得分表现足以打败防守者。该鞋款采用我们先进的球场科技，出众灵活。前足 Air Zoom 缓震配置，为他的步伐注入活力。深受球员青睐的 Cushlon 缓震泡棉材质，提供出众回弹性能。球场决胜，就此开启。

缓震回弹 Air Zoom 缓震配置从原先 Book 1 的后跟位置移至前足，塑就回弹的迈步体验。 舒适贴合 中足织带系统提供舒适、柔软的稳固感受，助你快速切入，并像布克那样突然出击和转身。 轻盈鞋面 鞋面采用轻盈耐穿的织物和合成材质组合制成，带来灵活舒适感受。助你和布克在比赛中保持清爽脚感。 舒适泡棉 中底采用 Cushlon 泡棉制成，打造柔软脚感，令双足在比赛中保持充沛活力。 灵感源自 AF1 的抓地底纹 现代化的人字形抓地纹路的灵感来自布克对 Air Force 1 的热爱，其设计灵感来自传统篮球圆形支点，可提供抓地力和耐穿性。

