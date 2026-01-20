Book Standard Issue

¥899

赛场上的德文·布克总是潇洒自如胜券在握，尽显沉稳自信风范。而他的个人风格，亦是如此。Book Standard Issue 德文布克耐克篮球小标系列男子加绒九分裤融合布克的匠心巧思，采用宽松版型，结合精致的染色和水洗处理，搭配轻微褪色图案，旨在致敬其不断成长的传奇生涯。

顺滑设计，出众结构感 厚实加绒针织面料富有结构感，表面顺滑，内里柔软，塑就优质外观和非凡舒适感受。 设计揭秘 布克携手亲朋好友，与 Nike 设计师并肩协作，匠心打造出本系列。染色和水洗处理提升单品格调，金属饰牌旨在向他对经典汽车的热爱致敬。Chapter II 图案，标志着他经典风格的蜕变与升华。