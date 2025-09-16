Nike Brasilia
儿童双肩包
¥249
无论是去健身房，还是与朋友外出闲逛，空间充裕的 Nike Brasilia 儿童双肩包皆可帮你收纳一切所需。大号拉链主袋可存放训练装备，内侧设有插袋，用于收纳小物；正面小号口袋，便于快速存取物品。加分设计：其中一个网眼布侧袋配有夹扣，方便挂放钥匙。
- 显示颜色： 黑/黑/白色
- 款式： DV9436-010
其他细节
- 侧边网眼布口袋，可存放水壶
- 可调式软垫肩带，营造舒适贴合的携背体验
- 提环设计，便于拿取，助你轻松畅行
产品细节
- 尺寸：41 x 30 x 15 厘米
- 面料/里料：织物
- 容积：约 18 升
- 重量：约 364 克
- 不可机洗
