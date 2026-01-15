Nike Brasilia
儿童双肩包
¥299
什么能帮你有序收纳出行所需物品？当然是 Nike Brasilia 儿童双肩包。宽敞主袋，可收纳较大装备；侧边网眼布口袋，方便存放水壶或其他你想随手存取的小物件。
- 显示颜色： 游戏宝蓝/深藏青/白色
- 款式： IH7966-480
其他细节
- 提环设计，打造多元携背方式
- 可调式软垫肩带，营造舒适贴合的携背体验
- 侧边口袋，可存放水壶或其他基本小物件
产品细节
- 尺寸：41 x 30 x 15 厘米
- 面料/里料：织物
- 不可机洗
