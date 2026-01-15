 
Nike Brasilia 儿童双肩包 - 游戏宝蓝/深藏青/白色

Nike Brasilia

儿童双肩包

¥299

什么能帮你有序收纳出行所需物品？当然是 Nike Brasilia 儿童双肩包。宽敞主袋，可收纳较大装备；侧边网眼布口袋，方便存放水壶或其他你想随手存取的小物件。


  • 显示颜色： 游戏宝蓝/深藏青/白色
  • 款式： IH7966-480

其他细节

  • 提环设计，打造多元携背方式
  • 可调式软垫肩带，营造舒适贴合的携背体验
  • 侧边口袋，可存放水壶或其他基本小物件

产品细节

  • 尺寸：41 x 30 x 15 厘米
  • 面料/里料：织物
  • 不可机洗
    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。

    该产品采用的图案设计具有随机性，所呈现的花纹可能不完全一致。敬请注意，并请酌情选购！

