Nike Brasilia
抽绳包
¥149
Nike Brasilia 抽绳包采用顶部开口设计，便于存放大件物品，搭配侧边拉链口袋，可供快速存取个人物品，让你轻松便捷地随行携带装备。收拾好行装，说走就走。
- 显示颜色： 黑/黑/白色
- 款式： IB4409-010
Nike Brasilia
¥149
Nike Brasilia 抽绳包采用顶部开口设计，便于存放大件物品，搭配侧边拉链口袋，可供快速存取个人物品，让你轻松便捷地随行携带装备。收拾好行装，说走就走。
其他细节
- 抽绳可作为肩带使用，亦可收紧顶部开口
- 包底加强防护，保护装备减少碰撞和刮伤
产品细节
- 尺寸：50 x 36 x 6 厘米
- 面料/里料：织物
- 不可机洗
- 显示颜色： 黑/黑/白色
- 款式： IB4409-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。