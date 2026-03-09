 
Nike Brasilia 抽绳包 - 黑/黑/白色

Nike Brasilia

抽绳包

¥149
黑/黑/白色
浅骨色/黑/黑

Nike Brasilia 抽绳包采用顶部开口设计，便于存放大件物品，搭配侧边拉链口袋，可供快速存取个人物品，让你轻松便捷地随行携带装备。收拾好行装，说走就走。


  • 显示颜色： 黑/黑/白色
  • 款式： IB4409-010

Nike Brasilia

¥149

Nike Brasilia 抽绳包采用顶部开口设计，便于存放大件物品，搭配侧边拉链口袋，可供快速存取个人物品，让你轻松便捷地随行携带装备。收拾好行装，说走就走。

其他细节

  • 抽绳可作为肩带使用，亦可收紧顶部开口
  • 包底加强防护，保护装备减少碰撞和刮伤

产品细节

  • 尺寸：50 x 36 x 6 厘米
  • 面料/里料：织物
  • 不可机洗
  • 显示颜色： 黑/黑/白色
  • 款式： IB4409-010

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。