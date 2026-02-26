Nike Brasilia
训练行李包
20% 折让
带上装备，奔赴健身房。Nike Brasilia 训练行李包的主袋宽敞，可轻松收纳训练所需的所有基本装备。正面口袋，令手机、钱包或钥匙等随身物品触手可及；底部涂层，有助减少物品被刮擦、浸湿和碰撞。
- 显示颜色： 大学蓝/黑/白色
- 款式： IH7846-412
其他细节
- 可调式肩带结合双提手设计，为你打造多样化的舒适携带体验
- 底部涂层设计，以免物品受到碰撞、刮擦和浸湿
- 底部拉链隔层，方便将运动鞋与其他装备分开收纳
- 一侧配有拉链口袋，令小物件触手可及
产品细节
- 尺寸：64 x 30 x 31 厘米
- 面料/里料：织物
- 不可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
