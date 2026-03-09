Nike Brasilia
训练行李包
¥249
售罄：
此配色当前无货
Nike Brasilia 训练行李包外观虽小巧，收纳空间可不小。主袋空间宽敞，可收纳训练装备或者运动鞋；侧边和正面拉链口袋，带来有序收纳体验。
- 显示颜色： 浅骨色/黑/黑
- 款式： IB4398-072
其他细节
- 可调式肩带结合双提手设计，为你打造多样化的舒适携带体验
- 右侧网眼布口袋，可存放水壶或其他基本小物件
- 内部拉链口袋，便于存放重要物品
产品细节
- 尺寸：39 x 25 x 25 厘米
- 面料/里料：织物
- 不可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
