 
Nike Brasilia 训练行李包 - 浅骨色/黑/黑

训练行李包

¥249
浅骨色/黑/黑
黑/黑/白色

售罄：

此配色当前无货

Nike Brasilia 训练行李包外观虽小巧，收纳空间可不小。主袋空间宽敞，可收纳训练装备或者运动鞋；侧边和正面拉链口袋，带来有序收纳体验。


  • 显示颜色： 浅骨色/黑/黑
  • 款式： IB4398-072

其他细节

  • 可调式肩带结合双提手设计，为你打造多样化的舒适携带体验
  • 右侧网眼布口袋，可存放水壶或其他基本小物件
  • 内部拉链口袋，便于存放重要物品

产品细节

  • 尺寸：39 x 25 x 25 厘米
  • 面料/里料：织物
  • 不可机洗
