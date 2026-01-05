 
Nike Burrow SE 男子拖鞋，伴你舒适前行。 里料采用柔软材料，助你保持温暖；柔韧泡绵中底搭配外底抓地纹路，塑就回弹缓震的迈步体验。

其他细节

  • 泡绵鞋底，非凡舒适
  • 里料和鞋床采用柔软材料，温暖舒适
  • 外底抓地底纹，提供可驾驭多种地面的强劲抓地力

产品细节

  • 显示颜色： 大学灰/黑/珍珠灰
  • 款式： HV8561-003

