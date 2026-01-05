Nike Burrow SE
男子拖鞋
10% 折让
Nike Burrow SE 男子拖鞋，伴你舒适前行。 里料采用柔软材料，助你保持温暖；柔韧泡绵中底搭配外底抓地纹路，塑就回弹缓震的迈步体验。
- 显示颜色： 大学灰/黑/珍珠灰
- 款式： HV8561-003
其他细节
- 泡绵鞋底，非凡舒适
- 里料和鞋床采用柔软材料，温暖舒适
- 外底抓地底纹，提供可驾驭多种地面的强劲抓地力
产品细节
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
