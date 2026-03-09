 
Nike C1TY Premium CORDURA® 男子运动鞋 - 图腾黑紫/貂棕/浅矿石紫/音速黄

Nike C1TY Premium CORDURA®

男子运动鞋

12% 折让
图腾黑紫/貂棕/浅矿石紫/音速黄
浅卡其/浅土褐/浅蓟紫/铁锈色

穿上 Nike C1TY Premium CORDURA® 男子运动鞋，轻松驾驭城市中的不同挑战。透气打孔设计，加固中足和鞋头帮助双足应对不良天气。匠心设计，赋予街头潮鞋新定义。


  • 显示颜色： 图腾黑紫/貂棕/浅矿石紫/音速黄
  • 款式： IM4692-500

其他细节

  • 透气鞋面融入皮革、织物与合成材质，搭配橡胶包边设计和耐穿鞋头，在运动中帮助双足保持干爽
  • 包边鞋底结构结合柔韧泡棉，缔造舒适感受和出色支撑效果
  • 华夫格外底搭配橡胶凸起设计，铸就可驾驭城市多种地面的强劲抓地力

产品细节

  • 泡棉中底
  • 橡胶鞋底
  • 不适合用作个人防护装备 (PPE)
