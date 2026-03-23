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Nike Calm 2.0 Premium 女子拖鞋 - 海玻璃色/海玻璃色/海玻璃色

Nike Calm 2.0 Premium

女子拖鞋

¥349

Nike Calm 2.0 Premium 女子拖鞋助你从容应对日常挑战，畅享静逸舒适体验。这款拖鞋采用柔软且富有支撑力的泡棉，结合简约设计，易于搭配，裸足或穿袜皆宜。鞋床融入纹理设计，帮助稳固双足。


  • 显示颜色： 海玻璃色/海玻璃色/海玻璃色
  • 款式： IB0188-001

Nike Calm 2.0 Premium

¥349

Nike Calm 2.0 Premium 女子拖鞋助你从容应对日常挑战，畅享静逸舒适体验。这款拖鞋采用柔软且富有支撑力的泡棉，结合简约设计，易于搭配，裸足或穿袜皆宜。鞋床融入纹理设计，帮助稳固双足。

其他细节

  • 一体式泡棉契合足形，营造顺滑脚感
  • 纹理鞋床提供出众抓附力，有助稳固双足
  • 采用泡棉材料，耐穿舒适
  • 橡胶外底，提供可驾驭湿滑地面的强劲抓地力

产品细节

  • 显示颜色： 海玻璃色/海玻璃色/海玻璃色
  • 款式： IB0188-001

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