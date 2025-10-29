Nike Calm Elevation Fur
女子拖鞋
10% 折让
从容应对日常挑战，畅享静逸舒适体验。Nike Calm Elevation Fur 女子拖鞋采用简约设计结合柔软毛绒里料，舒适非凡，裸足或穿袜皆宜；中底厚度适宜，带来一定增高效果。
- 显示颜色： 黑/黑
- 款式： HV8560-001
Nike Calm Elevation Fur
其他细节
- 匠心鞋床提供舒适穿着体验
- 采用柔软泡绵中底与合成材质鞋面，塑就非凡舒适感受
- 橡胶外底，提供可驾驭湿滑地面的强劲抓地力
产品细节
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
