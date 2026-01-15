Nike Club
大童软顶牛仔运动帽
¥199
Nike Club 大童软顶牛仔运动帽是一款经典耐克勾风格棒球帽。帽后可调节固定带设计，缔造专属舒适贴合感。弧形帽檐和内置汗带，帮助保持清爽，在阳光下尽情畅玩。
- 显示颜色： 爱琴海风暴蓝/白色
- 款式： IO8231-429
Nike Club
¥199
Nike Club 大童软顶牛仔运动帽是一款经典耐克勾风格棒球帽。帽后可调节固定带设计，缔造专属舒适贴合感。弧形帽檐和内置汗带，帮助保持清爽，在阳光下尽情畅玩。
其他细节
- 软顶版型
- 弧形帽檐
产品细节
- 面料：100% 棉。前片里料拼接：100% 聚酯纤维
- 手洗
- 显示颜色： 爱琴海风暴蓝/白色
- 款式： IO8231-429
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。