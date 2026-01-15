 
Nike Club 大童软顶牛仔运动帽 - 爱琴海风暴蓝/白色

Nike Club

大童软顶牛仔运动帽

¥199

Nike Club 大童软顶牛仔运动帽是一款经典耐克勾风格棒球帽。帽后可调节固定带设计，缔造专属舒适贴合感。弧形帽檐和内置汗带，帮助保持清爽，在阳光下尽情畅玩。


  • 显示颜色： 爱琴海风暴蓝/白色
  • 款式： IO8231-429

其他细节

  • 软顶版型
  • 弧形帽檐

产品细节

  • 面料：100% 棉。前片里料拼接：100% 聚酯纤维
  • 手洗
免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。

    该产品采用的图案设计具有随机性，所呈现的花纹可能不完全一致。敬请注意，并请酌情选购！

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。