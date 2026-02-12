Nike Club
婴童加绒圆领上衣
26% 折让
Nike Club 婴童加绒圆领上衣舒适非凡，适合日常穿着，堪称衣橱佳选单品。 采用柔软加绒针织面料，正面饰有雪尼尔绒线和刺绣标志，结合轻微落肩设计，营造休闲穿着感受。 可搭配 Nike Club 长裤，打造风格统一的造型，与孩子的运动鞋相得益彰。
- 显示颜色： 健身红
- 款式： IQ6659-687
产品细节
- 63% 棉/37% 聚酯纤维
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
