Nike Club
男子全长拉链开襟加绒连帽衫
10% 折让
Nike Club 男子全长拉链开襟加绒连帽衫简约休闲，彰显经典风范。 加绒针织面料，表面触感顺滑，内里柔软非凡，缔造非凡舒适的穿着感受。
- 显示颜色： 调色暗灰/浅烟灰/白色
- 款式： FN3862-063
其他细节
- 加绒针织面料，内里柔软非凡，表面触感顺滑，有助营造舒适感受，同时保持结构感，不易变形
- 双层风帽搭配圆形编织抽绳，便于轻松调整贴合度
产品细节
- 刺绣 Nike Futura 标志
- 分离式袋鼠口袋
- 罗纹下摆和袖口
- 金属拉链
- 面料/连帽里料：80% 棉/20% 聚酯纤维
- 可机洗
