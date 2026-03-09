Nike Club
男子全长拉链开襟加绒连帽衫
21% 折让
Nike Club 男子全长拉链开襟加绒连帽衫采用经典设计，助你迎接日常挑战。优质针织面料，表面触感顺滑，内里柔软加绒，塑就舒适感受。
- 显示颜色： 煤黑/煤黑
- 款式： IQ6422-060
Nike Club
21% 折让
Nike Club 男子全长拉链开襟加绒连帽衫采用经典设计，助你迎接日常挑战。优质针织面料，表面触感顺滑，内里柔软加绒，塑就舒适感受。
产品细节
- 面料/连帽里料：80% 棉/20% 聚酯纤维
- 刺绣 Nike Futura 标志
- 分离袋鼠式口袋设计
- 罗纹下摆和袖口
- 金属拉链
- 可机洗
- 显示颜色： 煤黑/煤黑
- 款式： IQ6422-060
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。