Nike Club
男子加绒长裤
¥449
Nike Club 男子加绒长裤简约休闲，彰显经典风范。加绒针织面料，内里柔软非凡，表面触感顺滑，有助营造舒适感受。
- 显示颜色： 黑/黑/白色
- 款式： FN3788-010
其他细节
- 标准版型，轻松休闲；锥形剪裁，简约利落
- 弹性腰部搭配前开口抽绳，打造舒适非凡的专属贴合感
- 插手口袋结合背面按扣贴边口袋，可收纳大部分型号的手机
产品细节
特别提醒：如产品采用了加绒设计（内里经起绒工艺处理），基于该工艺的特殊性，可能存在浮毛掉落的现象，建议在初次穿着前进行清洗。如有介意，请谨慎选购。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
