Nike Club
男子圆领毛衣
41% 折让
售罄：
此配色当前无货
Nike Club 男子圆领毛衣采用经典针织设计，利落舒适，为你缔造出众穿着感受。 休闲版型，营造充裕叠搭空间；圆领设计，尽显百搭风范。
- 显示颜色： 亚麻/白色
- 款式： FQ2913-224
其他细节
- 棉质针织面料，舒适非凡
- 胸部和衣身采用休闲剪裁，打造运动风范，便于叠搭
产品细节
- 弹性罗纹袖口与下摆
- 左胸饰有刺绣 Nike Futura 标志
- 100% 棉
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
