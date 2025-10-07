 
Nike Club 男子圆领毛衣 - 亚麻/白色

Nike Club

男子圆领毛衣

41% 折让
亚麻/白色
泡沫粉/白色

售罄：

此配色当前无货

Nike Club 男子圆领毛衣采用经典针织设计，利落舒适，为你缔造出众穿着感受。 休闲版型，营造充裕叠搭空间；圆领设计，尽显百搭风范。


  • 显示颜色： 亚麻/白色
  • 款式： FQ2913-224

Nike Club

其他细节

其他细节

  • 棉质针织面料，舒适非凡
  • 胸部和衣身采用休闲剪裁，打造运动风范，便于叠搭

产品细节

  • 弹性罗纹袖口与下摆
  • 左胸饰有刺绣 Nike Futura 标志
  • 100% 棉
  • 可机洗
  • 显示颜色： 亚麻/白色
  • 款式： FQ2913-224

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。