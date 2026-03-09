 
Nike Club 男子教练夹克 - 深队红/白色

Nike Club

男子教练夹克

21% 折让

穿上 Nike Club 男子教练夹克，彰显经典简约外观。 采用宽松版型，营造休闲感受；梭织面料结合舒适里料，舒适非凡，为不同造型平添休闲风采。 搭配复古 Nike 运动鞋穿着，时尚有型，轻松驾驭不同场合。


  • 显示颜色： 深队红/白色
  • 款式： FN3317-613

其他细节

  • 梭织面料，轻盈利落
  • 大身和袖管上部采用棉质针织里料，柔软舒适
  • 衣身采用宽松设计，助力自如畅动，轻松叠搭

产品细节

  • 按扣开襟设计
  • 宽角领
  • 插手口袋
  • 下摆抽绳设计
  • 左胸饰有刺绣 Nike Futura 标志
  • 面料/袖管下部里料：100% 聚酯纤维。 里料：100% 棉
  • 可机洗
