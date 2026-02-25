Nike Club
男子梭织工装长裤
20% 折让
Nike Club 男子梭织工装长裤舒适非凡，适合日常穿着，是一款经典的机能风单品。臀部和大腿部位采用宽松剪裁，搭配裤管口松紧抽绳，可供自主调节贴合度，尽显运动鞋风采。
- 显示颜色： 黑/黑
- 款式： IQ1019-010
其他细节
- 臀部和大腿部位采用宽松设计，塑就自如运动体验和休闲格调
- 弹性腰部搭配纽扣拉链门襟，打造舒适贴合感
产品细节
- 面料：97% 棉/3% 氨纶。口袋：87% 聚酯纤维/13% 棉
- 刺绣耐克勾标志
- 拉链门襟设计
- 插手口袋
- 工装口袋
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
