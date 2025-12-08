 
Nike Club 男子梭织锥形剪裁长裤 - 大学灰/大学灰

Nike Club

男子梭织锥形剪裁长裤

32% 折让

Nike Club 男子梭织锥形剪裁长裤采用斜纹面料，休闲舒适，打造日常佳选。标准版型结合锥形剪裁，塑就利落外观，助你轻松驾驭不同场合。弹性腰部搭配纽扣拉链门襟和内置抽绳设计，打造专属贴合感。


  • 显示颜色： 大学灰/大学灰
  • 款式： HJ1998-009

产品细节

  • 刺绣 Nike Futura 标志
  • 拉链门襟设计
  • 插手口袋
  • 面料：100% 聚酯纤维。口袋：87% 聚酯纤维/13% 棉
  • 可机洗
