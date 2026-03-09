 
Nike Club 男子法式毛圈长裤 - 黑/黑/白色

22% 折让
黑/黑/白色
浅烟灰/浅烟灰/白色

Nike Club 男子法式毛圈长裤采用标准版型，搭配轻微锥形裤腿和罗纹裤管口，塑就经典之作。法式毛圈面料，缔造媲美经典运动裤的柔软舒适感受。


  • 显示颜色： 黑/黑/白色
  • 款式： FN3802-010

其他细节

  • 法式毛圈面料表面触感顺滑，内里融入非起绒毛圈，兼具结构感和柔软度，居家休闲、外出健身皆可轻松驾驭
  • 弹性腰部搭配圆形前开口抽绳，打造舒适非凡的专属贴合感
  • 后身口袋采用隐藏式按扣扣合设计，帮助安全存储小物件

产品细节

  • 刺绣 Nike Futura 标志
  • 插手口袋
  • 面料：棉/聚酯纤维。侧边口袋（手背侧）/后片口袋：棉
  • 可机洗
