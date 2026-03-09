Nike Club
男子灯芯绒哈灵顿夹克
10% 折让
焕新演绎经典版型。Nike Club 男子灯芯绒哈灵顿夹克采用舒适的灯芯绒面料，为你带来细节精致、简约百搭的风格。
- 显示颜色： 巴洛克棕
- 款式： IR0105-237
Nike Club
10% 折让
焕新演绎经典版型。Nike Club 男子灯芯绒哈灵顿夹克采用舒适的灯芯绒面料，为你带来细节精致、简约百搭的风格。
经典设计
哈灵顿夹克采用经典版型设计，助你轻松驾驭不同场合。匠心设计，尽显简约美感。全长拉链开襟设计与立领、斜角口袋和局部弹性下摆相得益彰。
纹理质感
灯芯绒面料，呈现纹理质感，彰显经典风范。
其他细节
- 贴边口袋，可安全收纳钥匙，亦可安放双手
- 休闲剪裁，轻松舒适
产品细节
- 面料：100% 棉。口袋：87% 聚酯纤维/13% 棉
- 弹性袖口和局部下摆
- 衣领搭配按扣设计
- 可机洗
- 显示颜色： 巴洛克棕
- 款式： IR0105-237
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。