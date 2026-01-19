 
Nike Club 男子灯芯绒哈灵顿夹克 - 巴洛克棕

Nike Club

男子灯芯绒哈灵顿夹克

¥749

焕新演绎经典版型。Nike Club 男子灯芯绒哈灵顿夹克采用舒适的灯芯绒面料，为你带来细节精致、简约百搭的风格。


  • 显示颜色： 巴洛克棕
  • 款式： IR0105-237

经典设计

哈灵顿夹克采用经典版型设计，助你轻松驾驭不同场合。匠心设计，尽显简约美感。全长拉链开襟设计与立领、斜角口袋和局部弹性下摆相得益彰。

纹理质感

灯芯绒面料，呈现纹理质感，彰显经典风范。

其他细节

  • 贴边口袋，可安全收纳钥匙，亦可安放双手
  • 休闲剪裁，轻松舒适

产品细节

  • 面料：100% 棉。口袋：87% 聚酯纤维/13% 棉
  • 弹性袖口和局部下摆
  • 衣领搭配按扣设计
  • 可机洗
  • 显示颜色： 巴洛克棕
  • 款式： IR0105-237

