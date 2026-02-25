 
Nike Club 男子连帽夹克 - 杏茶色/浅卡其/黑/白色

Nike Club 男子连帽夹克采用复古风格设计，塑就简约外观，彰显 Club 风范。轻盈锦纶面料结合宽松衣身设计，助力自如畅动，轻松叠搭。


  • 显示颜色： 杏茶色/浅卡其/黑/白色
  • 款式： HJ2013-298

其他细节

  • 网眼布拼接里料，舒适出众，助你保持清爽
  • 双层风帽结构，挺括有型

产品细节

  • 刺绣 Nike Futura 标志
  • 插手口袋
  • 弹性袖口和下摆
  • 面料：100% 锦纶。网眼布/里料拼接：100% 聚酯纤维
  • 可机洗
