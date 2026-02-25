 
Nike Club 男子针织套头连帽衫 - 黑/黑/白色

Nike Club

男子针织套头连帽衫

33% 折让

Nike Club 男子针织套头连帽衫采用经典版型，营造休闲感受，便于叠搭。 


  • 显示颜色： 黑/黑/白色
  • 款式： FN3867-010

其他细节

  • 优质针织面料，兼具结构感和柔软度，无论外出健身还是居家休闲皆可轻松驾驭
  • 双层针织拼接风帽，妥帖包覆

产品细节

  • 圆形编织抽绳
  • 刺绣 Nike Futura 标志
  • 袋鼠式口袋
  • 罗纹下摆和袖口
  • 面料/连帽里料：80% 棉/20% 聚酯纤维
  • 可机洗
