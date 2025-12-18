Nike Club 马年限定脱缰系列
新年款男子摇粒绒里料夹克
¥999
即将推出
舒适非凡，喜迎马年。Nike Club 马年限定脱缰系列新年款男子摇粒绒里料夹克采用梭织面料，外观挺括。左袖口饰有飞马刺绣图案，旨在庆贺马年。衣身采用宽松设计，营造休闲风范。
- 显示颜色： 暗队红
- 款式： IQ3705-613
其他细节
- 梭织面料，触感顺滑
- 胸部和衣身采用宽松设计，尽显休闲风范，便于轻松叠搭
- 全长拉链开襟设计搭配挡风片，帮助提升包覆效果
产品细节
- 面料：60% 棉/40% 锦纶。里料：100% 聚酯纤维
- 立领设计
- 按扣挡风片
- 左胸饰有刺绣图案
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
